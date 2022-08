Tabloid e fake news, salta la visita del console tedesco

Doveva essere l’occasione per rinsaldare gli storici rapporti di amicizia tra la Germania e il lago di Garda, culla del turismo tedesco, incrinati dalle recenti inchieste giornalistiche dei tabloid di Berlino sulla presunta pericolosità del Benaco in secca per i turisti. Invece la visita a Salò dell’ambasciatore della Repubblica federale di Germania Viktor Elbling è saltata. L’incontro previsto per venerdì 16 settembre è stato revocato. Il motivo? Questioni di opportunità. Il vertice è troppo a ridosso delle elezioni politiche che vedono candidata Mariastella Gelminipresidente della Comunità del Garda. Per evitare strumentalizzazioni tutti hanno concordato di congelare l’evento come proposto da Mariastella Gelmini. Elbling avrebbe dovuto partecipare al convegno «La Germania e il lago di Garda» dedicato appunto al turismo. Alla tavola rotonda erano stati invitati tra gli altri il sindaco Salò Gianpiero Cipani, il ministro uscente per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, Alessandro Mattinzoli, assessore regionale alla Casa, Franco Gussalli Beretta, presidente Confindustria Brescia e Antonello Ragadale, comandante del nucleo Guardia Costiera. E ancora: Massimo Ghidelli presidente del consorzio turistico Garda Lombardia, Ivan De Beni presidente Federalberghi Garda Veneto. «Tutto il programma è stato annullato e rinviato a data da destinarsi - conferma il direttore della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa -. Motivi di opportunità politica e istituzionale in relazione alle elezioni del 25 settembre, hanno indotto la Presidente della Comunità del Garda Mariastella Gelmini a prendere tale decisione». Al termine del convegno Elbling avrebbe dovuto effettuare un’escursione sul lago a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera e visitare Feralpi a Lonato, con Giuseppe Pasini e la Valsir-Fondital a Vobarno, con Orlando Niboli.•. L.Sca.