Tav, abbattuto il diaframma della galleria Lonato-Desenzano

E' stato abbattuto con successo intorno a mezzogiorno di giovedì 15 settembre nel cantiere di Desenzano del Garda il primo diaframma della galleria tra Lonato e Desenzano appunto, lunga 4.750 metri, una delle opere più importanti della nuova tratta ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Brescia Est – Verona. La gigantesca talpa è sbucata dalla montagna tra gli applausi dei tecnici e degli operai.

Si scava a pieno ritmo

Proseguono così secondo programma i lavori di Cepav due, il Consorzio Eni per l’alta velocità, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana con l’Alta Sorveglianza e la Direzione Lavori a cura di Italferr, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS.

Un'opera finanziata con il Pnrr

La nuova tratta ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona, affidata al Commissario di Governo Vincenzo Macello, rientra fra le opere finanziate dal Pnrr e rappresenta uno dei tasselli del Core Corridor Mediterraneo che collegherà i porti del Sud della Penisola iberica con il confine ucraino, passando per il Sud della Francia, l’Italia Settentrionale e la Slovenia, con una sezione in Croazia.

La prima canna

Con l’abbattimento del diaframma, viene completata la costruzione della prima canna della galleria naturale Lonato che porta il tracciato ferroviario, grazie al sotto-attraversamento dell’A4, dal lato Nord al lato Sud della stessa autostrada, lungo il solco del corridoio infrastrutturale esistente in modo da minimizzare l’impatto complessivo sul territorio.

Un enorme foro "sostenibile"

L’attività di perforazione, ha prodotto materiali da scavo per circa 470 mila metri cubi, di cui una parte verrà riutilizzata nelle attività di costruzione della linea ferroviaria mentre la restante parte verrà conferita nelle cave del territorio per specifici interventi di miglioramento ambientale, confermando l’approccio di ecosostenibilità del progetto verso un’economia circolare in cui ciò che viene prodotto, può essere efficacemente riutilizzato nello stesso ambito infrastrutturale o in altro ciclo produttivo.

Gli addetti ai lavori

«Con l’abbattimento del diaframma della galleria Lonato procede, nel rispetto delle tempistiche, la fase realizzativa della tratta AV/AC Brescia Est – Verona, un’opera fondamentale che consentirà di incrementare il trasporto delle merci da e per l’Europa e potenziare il flusso dei treni passeggeri in ambito nazionale», sottolinea Ivan Baroncioni, referente di Progetto Tratte AV/AC Treviglio-Brescia e Brescia-Verona per Rfi.