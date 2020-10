Senza squilli di tromba e rullìo di tamburi, ma tanta solennità e qualche goccia d’acqua santa come benedizione: con l’accensione della gigantesca fresa meccanica da 1.750 tonnellate che scaverà il tunnel ferroviario Lonato-Desenzano, sono ufficialmente iniziati ieri i lavori per realizzare la Tav Brescia-Verona, primo lotto di una tratta la cui progettazione fu iniziata 28 anni fa, nel 1992. Presenti ieri il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, gli amministratori delegati di Fs, Rfi, Saipem e Cepav Due, il sindaco di Lonato e gli assessori alle infrastrutture di Veneto e Lombardia. Un atto simbolico nella sua solennità, ma non solo. Se di fatto l’occupazione delle aree di cantiere tra Lonato e Desenzano era già avvenuta dall’agosto 2019, e da allora si sono visti ovunque lavori in corso, quella era solo la fase preparazione delle aree di cantiere. Ieri invece è iniziata la costruzione della ferrovia vera e propria. (...)

Valentino Rodolfi