Terzi: «Delusi ma a testa alta» Spiller: «Dati su cui riflettere»

La sconfittanon c’è dubbio, non c’è dubbio: ma a testa alta, suggeriscono i diretti interessati. Nella nebbia del ko al primo turno, infatti, nella coalizione di Stefano Terzi emerge ancora la solidità del Partito democratico, che si conferma il primo partito in assoluto (dopo l’astensione, ovviamente, come già nel 2017), rinnovando anzi migliorando il risultato di cinque anni fa, almeno in termini percentuali (circa il 4% in più). «Si riparte da qui, e da qui andiamo avanti», commenta la segretaria cittadina del Pd, Luigina Rosa. Così invece Stefano Terzi: «Con il loro voto – spiega il candidato sostenuto da Pd, Progetto Futuro e ViviAmo Desenzano – i cittadini di Desenzano hanno fatto una scelta precisa, prendiamo atto della loro decisione e la rispettiamo. Mi congratulo con Guido Malinverno per la sua rielezione, e gli auguro buon lavoro. Con tutta la coalizione proseguiremo insieme, con una opposizione costruttiva, fatta di idee e proposte, anche per dare seguito alla fiducia e alla stime dei tanti desenzanesi che ci hanno votato». C’è tanta delusione nella sede elettorale del candidato Andrea Spiller, sostenuto dal Movimento 5 Stelle (di cui è militante da sempre) e dalla lista L’altra Desenzano, che raccoglie Articolo Uno e Sinistra italiana. Si è atteso fino a tarda sera per sapere dell’eventuale ingresso in consiglio comunale: anche questo rende l’idea di un risultato ben al di sotto delle aspettative. «Ci aspettavamo di più, è giusto ammetterlo – è il commento di Spiller – ma si prende quello che c’è e cercheremo subito di ripartire. In consiglio comunale faremo vera opposizione: in questi 5 anni abbiamo dimostrato che anche dai banchi della minoranza si possono fare tante cose». Sul frte calo del Movimento 5 Stelle, superato anche dalla seconda lista della coalizione: «Il risultato purtroppo è in linea con gli attuali numeri del Movimento in Lombardia. È un momento difficile, che va al di là delle Comunali: siamo in una fase di transizione profonda, ci vorrà pazienza ma ci rialzeremo. Intanto ringrazio la lista che ci ha sostenuto: continueremo a collaborare, e il lavoro che imposteremo partirà proprio da questo». Sulla riconferma di Malinverno: «Hanno vinto in modo netto, ora governino. Li aspettiamo al varco». •. A.Gat.