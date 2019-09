Da che mondo è mondo, il carpione depone le uova nelle profondità del lago di Garda e non risale i torrenti, come fanno invece salmoni e trote. Eppure negli ultimi tre anni sono stati visti carpioni pieni di uova risalire il torrente Toscolano. Un’ipotesi da studiare è che qualcosa sia andato storto in seguito ai tentativi di riproduzione artificiale della specie. Tentativi motivati dal fatto che il carpione rischia l’estinzione. Ma così sono stati immessi in natura carpioni «domestici», nati in un contesto differente da quelli selvaggi. CARPIONI «mutanti» che si comportano come le trote? Che sia un’anomalia genetica, o solo comportamentale, i naturalisti sono preoccupati. Si discuterà anche di questo, stasera al Consiglio comunale di Toscolano Maderno, grazie alla mozione promossa da Davide Boni per salvaguardare l’unicità genetica del raro carpione del Garda. (...)

Luciano Scarpetta