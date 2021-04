Tragico infortunio sul lavoro a Manerba del Garda: questa mattina ha perso la vita un artigiano, durante la ristrutturazione di una casa.

E' accaduto da poco in via Giovanni Pascoli vicino al civico 13: la vittima è un uomo di 63 anni. Sul posto, non distante dal porto di Dusano, per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'Ats. L'ipotesi è quella che l'uomo sia caduto in un vano scale, ma è ancora presto per formulare un resoconto definitivo dell'accaduto.

Una nota del sindacato Ugl esprime cordoglio alla famiglia dell'operaio che ha perso la vita e torna a puntare "l'indice su controlli, formazione e cultura della sicurezza per salvaguardare la vita dei lavoratori e impedire che simili tragedie si ripetano". Lo hanno ribadito Paolo Capone, segretario generale dell’UGL, e Claudio Morgillo, segretario eegionale UGL Lombardia.