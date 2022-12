Travolta dall’auto parcheggiata in discesa senza freno a mano

Un’incidente dalla dinamica assurda che rischia ora di trasformarsi in tragedia. È stata trasportata d’urgenza con l’elicottero del 112 di Milano al Civile di Brescia la 67enne residente a Limone rimasta vittima nella mattinata di ieri di un incidente in un parcheggio. C.A. è in prognosi riservata. Sull’esatta dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia locale e dei carabinieri della stazione di Limone. Erano quasi le nove quando la pensionata aveva appena parcheggiato la sua auto, una Fiat Panda Cross nera, nell’area di sosta a ridosso del punto vendita della Cooperativa Possidenti Oliveti, in via Campaldo 2, località collinare appena sopra l’abitato di Limone. L’azienda agricola peraltro vede impiegati come lavoratori il figlio ed il fratello della vittima dell’incidente, tra i primi a prestare soccorsi alla ferita. Secondo le prime sommarie ricostruzioni raccolte, sembrerebbe che la 67enne è stata travolta dalla sua stessa auto nel tentativo di fermarla, dopo che il veicolo aveva iniziato a muoversi in discesa all’interno del parcheggio. Forse il freno di stazionamento era malfunzionante o non era stato inserito correttamente e, per queste probabili cause ancora in corso di accertamento, l’automobile senza controllo ha iniziato a muoversi nell’area in discesa, investendo la proprietaria della vettura. L’impatto è stato violento e la proprietaria dell’utilitaria ha riportato importanti traumi al corpo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono inizialmente giunte le ambulanze dei Volontari della Croce Bianca di Limone e dei Volontari del Garda provenienti dal presidio salodiano. Rilevata la gravità delle condizioni della 67enne, è stato in seguito richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nell’occasione al campo sportivo di Limone in paese. Stabilizzate le sue funzioni vitali, la ferita è stata quindi condotta sulla riviera a bordo di un’ambulanza e trasportata a bordo dell’elicottero decollato in precedenza da Milano, per essere poi ricoverata all’ospedale Civile di Brescia in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente oltre ai medici ed i volontari di soccorso, anche la Polizia locale di Limone, i Carabinieri e i Vigili del fuoco giunti dal vicino presidio trentino di Riva del Garda. La ferita ha riportato gravi traumi da compressione. Le sue condizioni vengono monitorate nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale cittadino, ma al momento i medici non hanno ancora potuto sciogliere la prognosi.•. © RIPRODUZIONE RISERVATA