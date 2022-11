Turismo di lusso sempre più in alto con +58 per cento

Certo i costi variano di molto in base al periodo: una villa in Valtenesi, facendo un costo medio fra Padenghe, Manerba e San Felice, costa meno di 1.900 euro a settimana fino a metà dicembre, 2.760 euro a settimana durante il periodo natalizio, 3.500 euro tra luglio e agosto. Un appartamento di pregio a Sirmione (ma con vista lago e jacuzzi) poco meno di 1.500 euro a Natale e quasi 2 mila in estate. Ma c’è chi non bada a spese, anzi è proprio questa, secondo le ultime rilevazioni, la tendenza che mostra i numeri più in crescita, la nicchia o segmento di mercato turistico che sul Garda, e in tutta il Nord Italia, tira di più: quella di chi cerca il lusso o soluzioni comunque «signorili». Sempre più vacanze di lusso in Lombardia, dove i laghi di Garda e Como fanno da traino per facoltosi turisti disposti a spendere anche migliaia di euro la settimana per un alloggio: l'estate scorsa +58% di prenotazioni per ville o alloggi luxury rispetto al 2021, addirittura +240% rispetto al 2020 (ma era l'anno del primo Covid) e comunque più del doppio dei pernottamenti del 2019. Sintomo di una tendenza sempre più marcata, confermata dal recente studio dell'Osservatorio Emma Villas, portale leader in Italia negli affitti brevi di tenute e ville di pregio che già segnalava un +128% di prenotazioni, a maggio, rispetto alla primavera di tre anni fa. La Lombardia è tra le regioni più apprezzate del Nord Italia, subito dopo la Liguria e davanti al Veneto, complici i laghi tra cui ovviamente il Garda: al top di prenotazioni troviamo la provincia di Brescia (e dunque il Garda bresciano) poi Como, Cremona e Monza (quest'ultima per la vicinanza a Milano). I turisti stranieri più presenti in regione sono ancora i tedeschi, anche nel settore luxury: tanti anche gli olandesi, gli inglesi e un po' a sorpresa gli americani, che a livello nazionale pesano addirittura il 14% sul totale degli affitti brevi di lusso, quasi come i tedeschi (15%) e poco meno dei britannici (20% di prenotazioni luxury in tutta Italia). Il costo medio nazionale per l'affitto di una villa o tenuta di pregio è di circa 4.173 euro a settimana: più alto ancora in Lombardia, dove sfiora i 4.600 euro. Ma sono tanti anche i lombardi che scelgono una villa di lusso, in Italia, per le proprie vacanze: quasi uno su due (il 42%) dei turisti, il 20 per cento milanesi. Tendenze da tenere ben presenti.•. A.Gatt.