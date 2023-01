Turismo in bici a cinque stelle: in alto Garda apre il «bici grill»

La stazione di servizio per 2 ruote in località Pertica sarà attrezzata con bar, ristorante punto informativo sugli itinerari, noleggio, assistenza tecnica e spazi per il relax

Sempre più sostenibile, sempre più legato al territorio da vivere in sella a una bicicletta. Il piano integrato di sviluppo dell’accoglienza post Covid del Comune di Tremosine parte (anche) dallo sviluppo in grande stile del cicloturismo. Nello specifico con il bando di locazione di un edificio in corso di ultimazione in località Pertica, in via Tremalzo, nei pressi della frazione di Vesio, destinato dalla prossima stagione ad ospitare un «bici grill», ovvero un’attività di servizi specifici per ciclisti e ciclo-turisti, tra i quali il servizio di bar, ristorazione, punto informativo, noleggio ed assistenza tecnica.

L’impianto del costo complessivo di 360.554 è stato realizzato grazie ad una tranche dei 500 mila euro a fondo perduto della quota annuale 2020 a valere sul Fondo ex Odi: somma elargita nello specifico ogni anno per lo sviluppo coeso fra i territori confinanti delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Regioni Lombardia e del Veneto per conseguire obiettivi di «equiparazione e solidarietà fra i territori delle due aree». Una risorsa dovuta in attesa di sapere se i fondi Odi continueranno a sostenere i paesi di confine per equllibrare il gap con le province autonome.

Come sarà il «bici grill»

L’oasi per gli escursionisti a due ruote, comprensiva di colonnina ricarica e-bike, è costituita da un piano fuori terra di circa 120 metri quadri lordi, ed è dotata di un portico di circa 20 mq. Come anticipato, sarà anche concessa la possibilità di utilizzare la struttura per attività di ristorazione e di noleggio di attrezzature sportive e ricreative.

Bando di locazione aperto

Il canone complessivo a base d’asta, riferito alla durata di sei anni, ammonta a 36.000 euro. Le domande di partecipazione al bando, dovranno pervenire al Comune di Tremosine sul Garda entro e non oltre le 12 del prossimo 30 gennaio. Il progetto complessivo di sviluppo cicloturistico del Comune di Tremosine, comprende anche la realizzazione di un percorso trail nella zona alta (in val di Bondo) e un altro paio ad anello tra le frazioni nella zona bassa, oltre a sostegni alle attività turistiche per dotazioni di e-bike a noleggio.

L’importante piano di marketing prevede anche la promozione triennale del costo di 139.446 euro, destinata a rivoltare in pratica come un calzino tutta la comunicazione digitale, perfezionando gli strumenti e le campagne on line. L’intervento si inserisce in modo organico nel progetto di più ampio respiro della rete di piste ciclabili con vocazione turistica che ha nel tracciato mozzafiato sospeso tra cielo e lago di Limone la sua spina dorsale.•.