«Turismo in calo? La colpa è anche nostra»

Il lungo serpentone di auto in calata dai Tormini verso il lago, ieri mattina certificava l’inizio del weekend gardesano: È ancora il passatempo preferito di molti bresciani nel fine settimana, incolonnati insieme alle auto di migliaia di turisti stranieri. QUALCOSA però sta cambiando rispetto alle ultime annate contrassegnate dal boom di presenze turistiche. C’è gente, questo si, ma non tanta quanta nel recente passato: per questa stagione si prevede un calo fino all’8 per cento in confronto all’anno prima, che già si era chiuso con un calo attorno al sei per cento. E tutto questo dopo anni di crescita che sembrava inarrestabile, Ma non lo era. Le cause? Come anticipato da Bresciaoggi, per il direttore del consorzio turistico Garda Lombardia, Marco Girardi, la fine dell’exploit è da addebitare alla ripresa dei mercati internazionali come Mar Rosso e Tunisia, penalizzate negli anni scorsi dalla paura del terrorismo. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Luciano Scarpetta