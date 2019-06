Turista scomparsa nel nulla Due giorni di ricerche a vuoto

Era arrivata a Limone con alcuni connazionali per trascorrere alcuni giorni di vacanza da sola a Limone sul Garda. Da tre giorni, però, non si sa più nulla di una turista tedesca di 75 anni scomparsa in circostanze misteriose da un albergo a nord del paese, dove da qualche giorno era alloggiata. Avrebbero dovuto ripartire tutti oggi, ma di lei si sono perse le tracce nella giornata di mercoledì. L’allarme è scattato nella notte di venerdì, quando sono iniziate le ricerche dei primi volontari del posto (con loro anche il neo sindaco Antonio Martinelli) dopo la segnalazione di scomparsa alla caserma locale dei Carabinieri. Nella giornata di ieri le ricerche si sono estese a tutto campo nelle zone circostanti, con l’arrivo dei vigili del fuoco effettivi della stazione di Salò, dei Volontari del Garda e, nel pomeriggio, con il supporto dal cielo anche di un elicottero regionale sempre dei vigili del fuoco Lombardia. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.SC.