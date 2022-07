Desenzano, ultimatum di Forza Italia e Malinverno è già in bilico

«Il sindaco smetta di lamentarsi di essere vittima dei partiti e confermi immediatamente l’assessorato ai Lavori pubblici a Giovanni Maiolo». Nella duplice veste di assessore regionale coordinatore provinciale di Forza Italia Alessandro Mattinzoli lancia un ultimatum a Guido Malinverno che dopo la conferma a furor di popolo a primo cittadino di Desenzano ha dovuto fare i conti con le fibrillazioni della composita maggioranza di centrodestra. L’agitata seduta di venerdì che ha sciolto non senza polemiche interne la nomina di presidente e vice del Consiglio comunale, ma lasciato a metà del guado la nomina della Giunta, Forza Italia ha deciso di uscire allo scoperto.

«Pur di raggiungere il consenso i partiti troppo spesso si sono delegittimati - la premessa di Mattinzoli -. Ma non può però diventare la giustificazione del sindaco. Forza Italia non sta influenzando il primo cittadino, ha solo chiesto di vedere confermato Maiolo, che in questi anni ha dimostrato capacità e competenza». Mattinzoli svela alcuni retroscena per spiegare la situazione e per smentire la partecipazione del suo partito a giochi e intrallazzi di potere: «Questo è un empasse che non ci ha mai riguardato, frutto di personalismi e che deve finire al più presto - chiarisce -. La nostra lealtà è stata dimostrata nei fatti. Avremmo potuto eleggere con l’opposizione Emanuel Piona alla presidenza del Consiglio comunale e invece abbiamo appoggiato la candidatura di Paolo Abate. La vicepresidenza era stata promessa all’opposizione e invece il sindaco ha impropriamente indicato il suo candidato. Ci siamo astenuti perché restiamo fedeli alle promesse e ai nostri valori».

Forza Italia «prima ha votato a favore di Abate e poi si è astenuta sull’elezione del vicepresidente, che secondo gli accordi doveva spettare alla minoranza. Oltre a non aver imposto la presidenza del consiglio, e numeri li avremmo avuti, anche il vicesindaco è un civico - spiega il coordinatore provinciale di Fi. Abbiamo inoltre un’opposizione competente e più disponibile al dialogo, un valore per un buon governo che guarda al bene dei cittadini e purtroppo un’importante occasione persa di apertura e condivisione».

Secondo Mattinzoli, che è stato anche sindaco di Sirmione, Maliverno deve assumersi le sue responsabilità: «Basta con questa manfrina, noi non abbiamo fatto alcuna ingerenza nelle sue scelte che troppo spesso sono frutto di simpatie personali. È doveroso fare chiarezza per restituire dignità ai partiti. La patente di affidabilità politica non appartiene solo alle civiche, sono le persone a fare la differenza. Sono dispiaciuto che le donne e il consenso ottenuto dai cittadini non siano stati rispettati - conclude Mattinzoli -. La nostra lealtà è fuori discussione, ma il sindaco deve cambiare registro». •.