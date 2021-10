Ultimo ostacolo superato, ok al polo socio-sanitario di Salò

Ampia maggioranza per il via libera al centro di medicina territoriale Il sindaco conferma la destinazione dell'ex ospedale: «Sarà albergo»

Solo un punto all’ordine del giorno, ma basta e avanza nell’occasione. Ieri sera in Consiglio comunale a Salò è stato approvato lo schema del protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, Ats Brescia, Asst Garda e Comune di Salò, finalizzato alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria territoriale a Cunettone. A favore la maggioranza ed i consiglieri di minoranza Giovanni Ciato e Francesco Cagnini (Salò Futura) con Marina Bonetti (Lega Salvini-Insieme per Salò). Contraria invece Manuela Zaminato (Salò Futura). L’approvazione giunge al traino della delibera di Giunta regionale con la quale ha preso il via il futuro assetto organizzativo del sistema socio sanitario lombardo, focalizzandosi sul potenziamento dell’offerta territoriale di prossimità attraverso l’individuazione delle Case della comunità e delle Centrali operative territoriali. (...)

