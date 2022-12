Un altro assegno contro il dissesto

Lo Stato stacca un nuovo assegno per finanziare opere di contenimento del dissesto idrogeologico. A Brescia sono destinati 2.830.000 euro per 5 interventi. Il Comune di Gardone Riviera avrà a disposizione 140 mila euro per la messa in sicurezza del versante dell’entroterra. A Corteno Golgi due progetti potranno sfruttare una dote di 1.740.000 euro, mentre Edolo beneficerà di 950.000 euro per due opere per fronteggiare gli smottamenti. Il segmento di stanziamenti bresciani rientra nella dotazione di 21,4 milioni di risorse statali per finanziare un piano di interventi pubblici nei territori colpiti dalle tempeste dal 3 al 5 ottobre 2020, per le quali era stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Il decreto è stato firmato nei giorni scorsi dalla Direzione generale territorio e Protezione civile della Regione Lombardia e riguarda 102 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. «Per i territori danneggiati dal maltempo dell'ottobre 2020 - osserva l’assessore regionale al Territorio Pietro Foroni - lo Stato ha complessivamente messo a disposizione 29,1 milioni per interventi pubblici e privati. Con quest'ultimo stanziamento da 20,3 milioni, a cui si sommano 1,1 milioni di economie maturate sugli interventi urgenti già finanziati, è stato possibile approvare il piano che prevede la realizzazione di ulteriori 102 importanti interventi pubblici per ridurre il rischio idrogeologico. Finalmente anche lo Stato sta facendo la propria parte». La Regione proseguirà l’attuazione del piano di difesa del suolo in cui nell’ultima legislatura sono stati investiti oltre 400 milioni di euro che hanno consentito di realizzare 600 opere. •.