«Un altro lockdown e non riapriamo più»

Più di 100 aziende solo del settore ristorazione e somministrazione che potrebbero chiudere e non riaprire in caso di un nuovo lockdown totale, e di concerto oltre un migliaio di lavoratori a rischio: è questo il quadro tutt’altro che rassicurante dipinto dalla Confcommercio di Desenzano, che ieri mattina in conferenza stampa ha ribadito la «massima preoccupazione» nei giorni in cui l’epidemia è tornata a correre, e si discute di eventuali (probabili) nuove restrizioni. «SONO TRE i punti che come associazione di categoria chiederemo al governo nazionale e regionale - spiega Diego Beda, presidente di Confcommercio ed ex assessore proprio a Desenzano - tra cui il no assoluto a un nuovo lockdown, una moratoria creditizia e fiscale, contributi a fondo perduto ma che stavolta siano veri. Il centro studi di Confcommercio Lombardia stima perdite di 860 milioni di euro al mese, solo nella nostra regione e solo con la chiusura anticipata di bar e ristoranti. (...)

Alessandro Gatta