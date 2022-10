Un’azione europea per il salvataggio del raro carpione

Abbiamo un milione e settecentomila motivi, e forse anche altrettanti euro, per sperare che nei prossimi anni il carpione, specie ittica endemica del lago di Garda, non finisca per estinguersi. Tanto è l’ammontare economico del progetto denominato «Life Carpione» presentato ieri dalla Comunità del Garda, ente capofila, ai bandi «Life» dell’Unione europea. Il carpione, un salmonide, oggi è considerato una specie in pericolo critico, ed esiste solo in questo lago: se scompare dal Garda scompare dall'universo. Il rischio è purtroppo davvero concreto: dal 2005 la specie è nella lista del Wwf delle dieci a più immediato rischio di estinzione. Poi c’è stata la moratoria alla pesca, in scadenza al 31 dicembre 2023. Ma non sembra bastare il divieto di pesca per rianimare la popolazione. «Se verrà selezionato il nostro progetto lo sapremo solo nella primavera del 2023 – illustra Filippo Gavazzoni, vice presidente della Comunità del Garda, ente capofila –. Life Carpione si prefigge l'obiettivo di ripristinare determinate zone di frega calando sui fondali uova embrionate, provenienti dallo stabilimento ittiogenico che da anni lo mantiene vivo in cattività. Monitorando successivamente la schiusa, attraverso l'utilizzo di droni subacquei. Contestualmente saranno recuperate e rimosse le "reti fantasma" in profondità, che spesso sono inutili trappole mortali per moltissime specie». Regione Lombardia ha cofinanziato in modo importante, insieme a Regione Veneto, Ags e Garda Uno, Gardaland e Sea-Life. «Nel dettaglio di spesa – anticipa Gavazzoni - 300 mila euro serviranno per posizionare con le chiatte e altri mezzi nautici delle ghiaie sui letti di frega; altri 300 mila euro per l’allevamento, mantenendo gli stock selvatici allo stabilimento ittiogenico. Poi 80 mila circa sono destinati alle attività subacquee per il monitoraggio delle uova e la rimozione delle reti da pesca abbandonate in profondità». «Per la prima volta – sottolinea il segretario generale della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa – tutti i 25 comuni rivieraschi si sono impegnati a partecipare con noi al progetto con 2.000 euro ciascuno: al di la della cifra è significativo che tutti credano nel progetto». •. L.Sca.