Arriva dall’alto Garda il codice sensoriale del limone «made in Brèsa». L’iniziativa è dell'Accademia del limone dell'Azienda speciale di Tignale, per valorizzare l'ecomuseo al Pra de la fam e promuovere il territorio. «DA QUANDO il Comune ha affidato la gestione dell’Ecomuseo dcelle limonaie del Pra dela fam aòòa Tignale Servizi - spiega il presidente Antonio Moro - si è avviato un percorso finalizzato a un’ideapiù dinamica di limonaia e di “sperimentare” una cosa mai avviata prima. Abbiamo analizzato attraverso un’azienda spin-off del politecnico di Pavia i nostri limoni per quanto concerne l’aspetto tecnico scientifico, riscontrando livelli aromatici (terpeni) mai registrati. Valuteremo anche l’uso in ambito medicale. Nel frattempo – continua Moro - stiamo predisponendo un “Codice sensoriale del limone” operando dei confronti coi limoni di Amalfi, Calabria e di Siracusa. Iniziativa unica al mondo, visto che delle 7.500 pubblicazioni censite non abbiamo trovato nulla di simile». (...)

