Un Garda senza anguille Il rischio è la scomparsa

Dopo sei anni dall’ultima volta sono tornati nel basso lago i campionamenti delle anguille per le nuove analisi di monitoraggio, in seguito al divieto di pesca e consumo in vigore dal 2011 per la contaminazione da Pcb. Non lasciava infatti molti margini alle interpretazioni la relazione datata 2016 dell'Istituto zooprofilattico di Teramo, riferimento per l'epidemiologia veterinaria, sui precedenti campionamenti: i risultati avevano evidenziato la contaminazione di Pcb diossino-simile, oltre i limiti previsti dal regolamento Ce 1881/2006, di quasi la metà degli esemplari di anguille analizzati, 42 su 90. Gli esami, si disse, sarebbero stati ripetuti nel 2022. «La contaminazione - era scritto nella relazione - non presenterà apprezzabili modifiche prima di almeno 5 anni». Attento osservatore Filippo Gavazzoni, vice presidente della Comunità del Garda che ha coinvolto su incarico della Regione Veneto per questi nuovi campionamenti il pescatore professionista Michele Meritano. «Gli esemplari catturati - illustra senza nascondere la sua soddisfazione - erano davvero di misura ragguardevole, ma alcune anguille erano anche di ridotte dimensioni, novellame entrato da qualche parte nel lago. Visto che da oltre 10 anni non ne vengono più immesse nel Garda in modo artificiale, sarebbe davvero interessante a questo punto, tracciare il loro percorso "alternativo" in entrata nel Garda e capire con che apporto avviene». Dopo la realizzazione nel 1960 della diga di Salionze infatti, le anguille non possono più migrare nel Garda in modo naturale come in precedenza risalendo dal mare, il Po e il Mincio. «Qualche pescatore afferma che in passato entravano anche attraverso altre vie d’acqua, forse il canale Virgilio. In ogni caso la presenza nel lago di alcuni esemplari di piccola taglia non smentisce la fama di pesce misterioso. Restiamo in attesa dei risultati, non appena il campionamento sarà concluso». Entrato in vigore nell’ormai lontano 22 giugno 2011, anche lo scorso anno nel mese di luglio è stato prorogato da Regione Lombardia il divieto annuale di pesca dell’anguilla sia professionale che sportivo-dilettantistica, sul lago di Garda., Aspetto importante, perché con la fine delle semine e le barriere all’ingresso, l’anguilla rischia di estinguersi nel Garda, impoverendo il lago di una specie presente dall’alba dei tempi: non è mai una buona cosa, in un ecosistema, la scomparsa di una specie endemica. Un fatto che preoccupa anche il Wwf, già impegnato in una campagna per proteggere come specie a rischio l’anguilla a livello nazionale, ma attenta anche alla specifica situazione del Garda. Lo scorso dicembre l’assessore regionale lombardo Fabio Rolfi aveva anche chiesto al ministero un Tavolo di lavoro «per affrontare insieme, e con tempistiche certe, la questione dell'anguilla del bacino del Garda». Fatti i campionamenti, adesso si attendono le risposte. •.