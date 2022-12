Un lungolago con i «muscoli» contro l’erosione

A Salò, con l’approvazione in Giunta comunale del progetto esecutivo redatto dall’Autorità di Bacino, si mette in sicurezza tutta la fascia a lago del golfo compresa tra il porto Sirena e le Rive. Il percorso a lago caratterizzato dalla passeggiata pedonale in pietra, collega vari spazi pubblici come piccole spiagge, piazzette e giardini: gli interventi di manutenzione consentiranno nel tempo più sicurezza nel camminamento rispetto agli agenti atmosferici e al lago stesso. In che modo? Innanzitutto proteggendo in alcuni tratti il passaggio a lago con massi, evitando il dilavamento del materiale inerte della passeggiata in pietra. Impedendo inoltre l’erosione causata dal moto ondoso alla base del muro ed eliminando anche i vuoti sotto lo stesso, riempiendo in altre zone i vuoti e le cavità originatesi in corrispondenza delle aiuole. In alcuni punti della spiaggia verrà anche sistemato il ghiaietto, mentre in altri si scaverà a tergo della passeggiata nella zona a prato, riempiendo la base in calcestruzzo per evitare lo scalzamento delle fondazioni e l’erosione del materiale. Stiamo parlando di uno dei punti più fotografati di Salò: in occasione di burrasche, l'effetto dell'onda che si abbatte sul muro è davvero da cartolina, ma a lungo andare produce effetti indesiderati. Sono opere dal costo complessivo di 150 mila euro, finanziate al 50% dall’Autorità di Bacino e dal 50% da Regione Lombardia. Un altro step di lavori riguarderà la sistemazione dei pennelli a lago, sempre lungo la passeggiata. Pontili in cemento rivestiti in legno più che pennelli che, sottoposti agli agenti atmosferici, necessitano di manutenzione. Anche in questo caso le opere progettate e appaltate dall’Autorità di Bacino, sono cofinanziate al 50% con Regione Lombardia, per un importo complessivo di 60 mila euro. I lavori saranno programmati nei mesi invernali. Nei mesi precedenti si erano invece conclusi, lungo l’intera passeggiata, gli interventi di riqualificazione programmati mantenendo in ogni caso la pavimentazione in legno sui ponti, i tratti sul lago e i moli: qui il legname in larice posizionato in origine, è stato sostituito con legno Iroko, più resistente agli agenti atmosferici. •. L.Sca.