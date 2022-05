Un pacchetto di sostegni per lavorare in montagna

Pur fra mille problemi, il settore agricolo ha dimostrato in questi anni di resistere più di altri alla crisi, con buoni segnali anche sul piano occupazionale. In territorio montano, poi, le attività agricole e zootecniche, dalle colture agli alpeggi, sono un presidio per un territorio altrimenti facile preda dell’abbandono e del dissesto. Ecco che allora, per sostenere gli operatori agricoli, la Comunità montana Parco alto Garda bresciano ha presentato un bando a sostegno dell’agricoltura in aree montane. I sostegni vanno da 3 mila fino a 80 mila euro per chi investirà su strutture, processi produttivi e servizi, potenziando colture, fabbricati rurali stalle, alpeggi, parco macchine e attrezzature per la produzione agricola- Le domande potranno essere presentate entro il 27 giugno in forma elettronica attraverso il Sistema informativo agricolo della Regione Lombardia, direttamente dai richiedenti interessati oppure delegando organizzazioni professionali di categoria. Una volta ricevute le richieste, la Comunità approverà la graduatoria delle domande ammissibili al finanziamento e le trasmetterà alla Regione. •. L.Sca.