Un tocco d’artista per il murale creativo della scuola media

È stato inaugurato ieri mattina alla presenza di genitori entusiasti, «Allegoria», murale in classe che rappresenta le discipline incontrate dai ragazzi delle scuole medie di Toscolano Maderno. «Il murales - hanno illustrato i giovani artisti accompagnati per l’occasione dalla docente d’arte Franca Favarato - si apre con l’immagine di una ragazza, personificazione della letteratura intenta a leggere un libro». Da lì spicca il volo il protagonista dell’opera, un aeroplanino di carta che incontra nel suo volo gli ingranaggi della scienza, un pentagramma le cui note si diffondono nelle cuffie di un ragazzo. Ad aiutarli, Laura Marchetti, giovane decoratrice già protagonista dello splendido murale al vialone raffigurante il ritratto di tre ex lavoratori della storica cartiera.

L.SCA.