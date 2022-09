Una cura per i canneti un ambiente da salvare

Ci sono anche buone nuove, finalmente, per l’ecosistema lacustre: per proteggere la biodiversità a nord e a sud del lago di Garda, sono previste opere a salvaguardia e potenziamento dei canneti alla foce del Sarca e altre zone come a Desenzano, a tutela degli ecosistemi litoranei. Ambienti che nello specifico rivestono un’importanza fondamentale negli equilibri idrologici del territorio e per la fauna, dai pesci agli uccelli, ma che sin dagli anni ’60, si sono notevolmente ridotte a causa dello sviluppo urbanistico. Per contrastare la perdita della vegetazione, Regione Lombardia ha recentemente approvato attraverso il finanziamento complessivo di circa 89 mila euro, il progetto per il potenziamento dei canneti basso gardesani. A Desenzano, dove è ospitato il 24% di questi ambienti della sponda bresciana, le opere di rinaturalizzazione interesseranno diverse zone, dove con il tempo i canneti si stanno via via diradando con il rischio di scomparire nel breve-medio periodo. Nell’oasi San Francesco ad esempio sono previste anche barriere frangiflutti lunghe 30 metri, in altre zone invece reti e palizzate con lunghezza variabile dai 12 ai 46 metri con lo scopo di proteggere i canneti, smorzando l’onda. Da una recente ricerca promossa dal Movimento 5 Stelle di Desenzano, Lonato, Padenghe e Sirmione ad esempio, è emerso che all’inizio degli anni Duemila i canneti a Sirmione (Comune nel quale è collocato circa il 64% dei canneti della sponda bresciana del lago) coprivano 110 mila metri quadrati di aree, mentre ora raggiungono a malapena i 70 mila. Analoghe buone pratiche sono annunciate anche all’estremità nord del lago, dove alla foce del fiume Sarca il Comune di Nago-Torbole è intenzionato a far rinascere i suoi canneti. I lavori di riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica ammontano a circa 80 mila euro e, nello specifico, interesseranno sui due lati la foce del fiume. Bene ma non benissimo, secondo i volontari del Wwf Bergamo Brescia: «La sopravvivenza del lago di Garda dipende anche dai suoi preziosi canneti – commenta Paolo Zanollo -: queste importanti operazioni di rinaturalizzazione non dovrebbero però aspettare sporadici bandi, ma essere costantemente nei piani di manutenzione degli enti locali». •. L.Sca.