Una lezione sullo spreco alimentare

Torna in campo la rete scolastica «Morene del Garda» che raggruppa istituti superiori di Desenzano e Lonato con una conferenza in programma domani mattina alle 10 alla scuola alberghiera Caterina De’ Medici. Il tema dell’incontro che rientra nelle giornate di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare è questo: «Condividere i bisogni per condividere il senso della vita». Relatore è Claudio Luisi, responsabile del settore scuola del Banco alimentare Lombardia. Altri interventi sono previsti per il 4 marzo. A conclusione del ciclo sarà presente l’on. Maria Chiara Gadda, prima firmataria della legge cosiddetta antispreco che approfondirà le numerose implicazioni collegate al consumo e alla globalizzazione. Il ciclo delle conferenze sarà coordinato e condotto dalla professoressa Viviana Casu. •. R.Dar.