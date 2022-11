Una mostra dedicata ai senza casa

Aprirà domani alle 18 la mostra «La (mia) casa (con te)» di Aris Mac Adden, allestita fino al 4 dicembre alla Casa dei Popoli di via Bagatta a Desenzano. La mostra è una raccolta intima di fotografie, frammenti di vita e di persone che abitano o attraversano spazi abitativi, ma con un intento simbolico: «Questa mostra - spiegano dalla Casa dei Popoli - è dedicata a tutte le persone che ancora non possono permettersi il privilegio di una casa. Sono tante le famiglie che anche nel nostro territorio non hanno accesso al mercato immobiliare: la precarietà economica e la discriminazione sono le cause principali. L'emergenza abitativa è la grande assente della politica, quando la casa dovrebbe essere uno dei diritti fondanti della società». L’iniziativa è di Collettivo gardesano autonomo e associazione Diritti per tutti.•. A.G.