Una patente a punti per pescare nel lago

È stato consegnato a Regione Lombardia, Eegione Veneto e Provincia autonoma di Trento il documento finale del lavoro svolto alla Comunità del Garda dal Tavolo di lavoro interregionale su habitat, pesca e ittiofauna, con obbiettivo la revisione del regolamento vigente di pesca sul Garda, facendo sintesi delle varie proposte delle associazioni di pesca sportiva e dei pescatori di professione. «Lo spirito che ha guidato le proposte - sottolinea il vicepresidente della Comunità del Garda Filippo Gavazzoni - è stato quello di provare a guardare “oltre” la pesca, in un’ottica di tutela». Si è quindi promossa di fatto una revisione dei periodi di fermo pesca a tutela della riproduzione di alcune specie di pesci maggiormente a rischio, delle limitazioni sul quantitativo del pescato, includendo anche punti indispensabili come lo studio della biomassa ittico gardesana, l’inserimento del tesserino segna catture, le quote di pescato pro capite annuale e l’estensione dei controlli delle guardie volontarie oltre i confini provinciali. «Proposte – sostiene Gavazzoni – che assicureranno due fattori importanti: la conoscenza reale della biomassa gardesana, oggi stimata approssimativamente, che aiuterà a valutare lo stato di salute dell’ittiofauna: quanti e quali pesci abitano il lago. Con questi dati e l’utilizzo del libretto segna catture avremo una vera gestione del pescato, potendo valutare gli stock ittici per ripopolamenti mirati a mantenere in equilibrio l’ecosistema». •. L.Sca.