Una storia di resilienza alla pandemia

Un viaggio senza meta che alla fine una meta l'ha trovata, e diventa una nuova vita: in giro per l'Italia per (re)innamorarsi del Paese e, in fondo, riscoprire anche se stessi. Nel pomeriggio a Rivoltella, a pochi passi da casa, la storia di Andrea e Olga Trolese: coppia nel lavoro e nella vita, dopo una cocente delusione - tre ristoranti chiusi a Desenzano dopo un anno di lockdown - nella primavera 2021 sono saltati in sella a una vecchia Panda rossa, macinando chilometri fino a fermarsi a Trassilico, in Garfagnana (Toscana). Ora gestiscono un rifugio, hanno costituito una cooperativa di comunità, producono farina e vino. Tutto raccontato in un libro, «L'Italia in Pandamia», pubblicato dalle edizioni Ventura: appuntamento a Villa Brunati dalle 18, iscrizione obbligatoria su desenzano.movingminds.net/desenzano.asp. •. A.G.