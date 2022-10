Una vita in cattedra Stroncato dal male il professor Ponzetta

Da Lonato a Desenzano, dalla Liguria alla Toscana il commosso ricordo di Osvaldo Ponzetta, storico insegnante del liceo Bagatta scomparso venerdì a soli 64 anni, stroncato da un male che in poco tempo non gli ha lasciato scampo. Nato a Genova il 24 maggio 1958, si era trasferito ancora giovanissimo a Montepulciano, in provincia di Siene, dove ha vissuto fino alla seconda metà degli anni Ottanta: nel 1982 si era laureato in Architettura all'Università di Firenze, poi dagli anni Novanta si era trasferito sul lago (abitava a Lonato). Per più di 30 anni ha insegnato disegno e storia dell'arte al liceo Bagatta di Desenzano: i suoi ex alunni lo ricordano per la sua immensa cultura, la sua preparazione, per i momenti spensierati passati insieme in gita. Senza fine la sua passione per l'arte: per lungo tempo, fino a un paio d'anni fa, aveva gestito il blog «Il mondo di Oz», in cui raccoglieva (e raccontava) «le opere che ho amato e che amo». Impegnato nel sociale e nella vita politica, nel 2015 si era candidato come consigliere comunale per la lista Ritrovo Lonato (candidata sindaco Daniela Carassai): orgogliosamente antifascista, era un militante Anpi nonché instancabile volontario per Emergency. Divorziato, lascia nel dolore i figli Giulia e Andrea: non è ancora stata fissata la data del funerale, che verrà comunque celebrato la prossima settimana. Così lo ricorda l'amica Franca Roberti, referente gardesana di Sinistra Italia: «Te ne sei andato così, Osvaldo: chiaro, limpido, simpatico e un po' arrabbiato. Buon viaggio caro amico, salutaci tanto il tuo grande riferimento Gino Strada».•. A.Gat.