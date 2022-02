Valle del Droanello cinquant’anni dopo

Una rappresentanza delle Comunità Locali Wigwam del padovano incontrerà lunedì a Costa di Gargnano le associate e gli enti locali del bresciano per preparare la celebrazione del 50° del 2° Campo Rimboschimento «Valle del Droanello» 1972. Da quell’evento è nata quella che oggi è una Rete di 142 territori orientati allo sviluppo equo e sostenibile estesa in 21 Paesi del Mondo. L’iniziativa venne organizzata da un gruppo padovano denominato Osan, Organizzazione per la salvaguardia dell’ambiente Naturale che, dopo quell’esperienza nel bresciano, assunse la denominazione di Wigwam. Si può quindi sottolineare che Wigwam, oltre che annoverarsi tra le primissime organizzazioni ecologiste nate Italia e nel mondo sia da considerarsi «made in Brescia». Trattandosi inoltre di studenti che hanno anticipato di 50 anni l’impegno concreto dei giovani per l’ambiente piantando oltre 35 mila alberi, è bello ricordare la coincidenza in questo 2022, con gli 800 anni all’Università di Padova, la cui istituzione fu all’insegna della libertà di pensiero e del progresso civile. All’incontro del 21 la delegazione bresciana sarà composta da Francesco Capuccini, presidente di Agri-Coop Alto Garda Verde di Gargnano, da Oliviero Capuccini, operatore della Comunità Locale Wigwam dell’Alto Garda Bresciano, da Giulia Gerloni, operatrice della Comunità Locale Wigwam del Basso Garda Bresciano, da Aurelio Forti, fondatore del gruppo sportivo Monte Gargnano organizzatrice della 10 Miglia del Garda e altri rappresentanti di associazioni e comuni.•. L.Sca.