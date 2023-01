Valvestino e Magasa in bianco con il Trentino

Due Comuni nel Parco alto Garda bresciano, Valvestino e Magasa, osservano con particolare interesse le recenti accelerazioni del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli sulla riforma delle autonomie regionali. Come si ricorderà, non ha prodotto risultati concreti il referendum svolto nell’ormai lontano 2008 nei due Comuni per «passare» con la provincia autonoma di Trento ma adesso pare siano maturi i tempi per riportare d’attualità il tema e sondare prospettive. «Presto con il collega di Magasa Federico Venturini andremo a Roma a parlare della vicenda con il ministro Calderoli – annuncia il sindaco di Valvestino (e presidente della Comunità Montana Parco) Davide Pace - abbiamo chiesto un incontro con il ministro per le autonomie cercando di capire quali potranno essere gli sviluppi». Il testo della legge sulla nuova riforma delle autonomie di Calderoli è già arrivato a Palazzo Chigi e c’è inoltre il via libera per la costituzione di una cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, rendendola operativa già da questo mese di gennaio. Varrebbe quindi ancora la pena trasferirsi nella Provincia autonoma di Trento? «Di sicuro - afferma convinto il sindaco di Magasa Federico Venturini - fino a quando non verrà realizzato il tunnel viario tra la Valvestino e il Trentino, il tema è congelato: sarebbe improponibile far parte della Provincia autonoma di Trento e poi a livello pratico transitare sempre fino a Gargnano sulla riviera del lago per poter accedere a lavoro, scuole e servizi». In effetti quando nel 2008 venne raggiunto il quorum referendario per l’annessione, la motivazione al netto dei richiami storici (i due paesi facevano parte del Trentino fino al 1934), era essenzialmente di ordine economico e partiva dal fatto che appartenere al Trentino poteva portare benefici che la Lombardia oggi non garantisce. Quanto alla nuova galleria tra la valle e il paese trentino di Bondone (tunnel viario che aprirebbe la possibilità di recarsi in una decina di minuti nelle Giudicarie trentine) un membro della giunta della Provincia autonoma lo aveva assicurato nel corso di un incontro con la popolazione una settimana prima del referendum. Dopo il via libera di Regione Lombardia e l'accoglimento della proposta trentina, tutto però è rimasto congelato alla prima commissione del Senato. •. © RIPRODUZIONE RISERVATA