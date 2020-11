Zone gialle e zone rosse anche sul lago

Come muoversi tra una Regione e l’altra in queste settimane di lockdown differenziato? Pure sull’acqua, è un bel rebus. Anche Navigarda ha dovuto rimodulare il servizio per garantire in un lago giallorosso (Trentino e Veneto «gialle» e Lombardia «rossa») una mobilità nel rispetto delle norme previste dal nuovo Dpcm varato nei giorni scorsi dal Governo. Sulla programmazione prevista, nella gestione governativa della navigazione sul lago di Garda, è stata effettuata una rimodulazione degli orari per assicurare in ogni caso i servizi minimi essenziali. In totale le corse giornaliere tra Maderno sulla sponda bresciana e Torri del Benaco sulla sponda veronese saranno sei ed andranno a coprire tutto l’arco della giornata, dal mattino alle 8,15 alle 18,30. (...)

L.SCA.