Rezzato, arrestato un trafficante di uccelli

Nel bagagliaio della sua auto fermata lungo la Tangenziale Sud c’era un carico prezioso e delicato: 353 giovanissimi esemplari di tordo bottaccio e di cesena sicuramente rubati direttamente dai nidi in Trentino o in Alto Adige e destinati, dopo l’inanellamento che li avrebbe «trasformati» in soggetti nati in cattività, a fruttare decine di migliaia di euro con la vendita ai capannisti. Fin qui niente di nuovo: il colossale traffico illegale di avifauna che vede il Bresciano al centro non è una novità. Solo che il trafficante, che stavolta è stato arrestato - anche se per una sola notte - non era un uccellatore clandestino qualsiasi, ma un professionista che ha nel commercio di uccelli il proprio lavoro: è il collaboratore di un rivenditore. È finito (brevemente) agli arresti domiciliari perchè recidivo, denunciato una prima volta nel 2002 dall’allora forestale, e nel gennaio di quest’anno dai carabinieri forestale. Gli è andata male anche domenica notte, quando M.T. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Paolo Baldi