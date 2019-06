Brescia a Milano fa la parte della leonessa del turismo

Brescia regina del turismo lombardo. La provincia, infatti, naviga nelle zone alte della classifica delle presenze di turisti internazionali, secondo la ricerca «Il turismo in Lombardia 2018», realizzata da PoliS Lombardia sulla base di dati Istat. Per quanto riguarda le presenze, i turisti nelle strutture della Leonessa sono per la gran parte di provenienza straniera (72% contro un 28% di italiani); per presenze si intendono le notti trascorse negli esercizi ricettivi nel periodo considerato. Più riequilibrato il dato relativo agli arrivi (che identificano il numero di clienti arrivati che hanno effettuato il check in nell’esercizio ricettivo nel periodo considerato): a fronte di un 42,8% di presenze italiane, Brescia vanta un 57,2% di stranieri, che frutta un 4° posto nella classifica delle province lombarde. (...)

Giuseppe Spatola