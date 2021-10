Fedeli in preghiera da 12 anni E la spiritualità è perpetua

Una preghiera che dura ininterrottamente da 12 anni. Dal settembre del 2009 a Borgosatollo fedeli provenienti da ogni parte della provincia si alternano nell’adorazione perpetua dell’eucarestia. Una prova di devozione unica nel Bresciano. In Italia se ne contano 85, solo 5 quelle in Lombardia, tra cui appunto Borgosatollo. Dalle 9 di ogni lunedì mattina alle 7 della domenica successiva, una persona recita in silenzio preghiere, litanie o salmi nella cappella accanto alla parrocchiale. Il luogo di culto non resta mai sguarnito, anche grazie ai turni «fissati» attraverso i social. La tecnologia insomma al servizio di una tradizione antica, che affonda le sue radici nel 1600. A Borgosatollo, dal 2009 ad oggi la liturgia non è mai stata interrotta: 3.756 giorni di devozione. «All'inizio non è stato facile - ammette il parroco don Gino Regonaschi - poi però la platea di persone si è allargata in modo esponenziale. (...)

