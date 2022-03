Il cinghiale finisce in vendita al supermercato

Dalle scorribande nei boschi a materia prima per ricette di alta cucina. Da flagello dell’agricoltura al piatto dei consumatori. Da problema a opportunità. Il cinghiale bresciano diventa protagonista di una filiera creativa all’insegna della sostenibilità ambientale e della sicurezza alimentare. Sono questi i valori legati ai nuovi prodotti di carne di cinghiale disponibili da ieri nei punti vendita Metro Italia grazie ad una collaborazione tra Regione Lombardia, il Gruppo della grande distribuzione, Iab, Filiera Agricola Italiana e Fondazione Una. Ad alimentare il circuito, i capi abbattuti nel Bresciano dalla caccia di selezione. I tagli di carne seguono un iter certificato nei centri di lavorazione sottoposti a vigilanza veterinaria per garantire la massima sicurezza alimentare. «L'eccessiva proliferazione di cinghiali - afferma l'assessore regionale all’Agricoltura e Alimentazione Fabio Rolfi - sta generando problemi all'agricoltura e alla sicurezza delle persone. Siamo riusciti ora a trasformare l’emergenza di un’occasione di crescita commerciale per il territorio e per tutta la filiera, garantendo ai consumatori prodotti assolutamente certificati sotto ogni punto di vista». L’obiettivo «è creare un circuito virtuoso e sostenibile - osserva Tanya Kopps, amministratore delegato di Metro Italia -. Grazie a questo progetto vogliamo valorizzare una catena di approvvigionamento locale e un prodotto di alta qualità». I ristoratori - clienti di riferimento della catena - potranno arricchire il loro menù con piatti confezionati con prodotti a chilometro zero. «La carne di cinghiale sugli scaffali - afferma Maurizio Zipponi, presidente di Fondazione Una - gode dei marchi "Selvatici e Buoni" e "Firmato dagli Agricoltori Italiani", garanzia di provenienza da filiera controllata». Il progetto è solo uno dei traguardi della partnership tra Una e Regione iniziata nel 2019 con l’obiettivo di lavorare sulla tracciabilità e sulla sicurezza alimentare per garantire trasparenza e legalità, a tutela del consumatore e del ristoratore. La carne messa in vendita rispetta i princìpi base della sostenibilità e del benessere animale: la selvaggina nasce e vive libera ed è libera di adottare i comportamenti tipici della specie. «Si tratta infatti di produzioni ecocompatibili, ottenute da fonti rinnovabili, che si alimentano da biomassa senza impatto ambientale e a chilometro zero», sottolinea Rolfi. Il prodotto fresco o surgelato è già disponibile nel punto vendita Metro della città, ma può essere acquistato anche con la spesa on-line. La distribuzione coinvolgerà anche l’hinterland e in futuro potrebbe essere allargata a tutta la provincia. Nel 2021 ci sono stati 2.036 abbattimenti di cinghiali nel Bresciano, circa il doppio dei 1.241 del 2020 e oltre il triplo dei 614 del 2019. Quest’anno la soglia ha già superato i mille capi. La conferma di quanto sia radicata la presenza della specie, in particolar modo nell’Alto Garda e sul Sebino. Ma ormai le colonie si spingono fino all’hinterland e alla Maddalena, e persino nella Bassa. I danni provocati a poderi agricoli e strutture rurali delle scorribande dei cinghiali e quelli provocati ai proprietari di mezzi che hanno investito un esemplare sono ancora in fase di aggiornamento, ma stando alle associazioni di categoria sono ingenti.•.