«Interessi enormi in gioco Basta con le passerelle vogliamo una moratoria»

«Basta passerelle, vogliamo i fatti». La voce fuori dal coro del consigliere provinciale Marco Apostoli si è fatta sentire netta e chiara ieri, durante il corteo di protesta per la discarica Castella 2. E i cittadini schierati attorno ad Apostoli hanno iniziato ad urlare: «moratoria!, moratoria!». Perché se siamo arrivati a questo punto, secondo Apostoli, «la colpa è delle istituzioni che non hanno avuto il coraggio di approvare la moratoria», vale a dire la Regione Lombardia, ma anche il governo di centrosinistra prima e quello giallo-verde poi. «Il consiglio provinciale l’ha votata all’unanimità, ma l’iniziativa si è arenata. Ci sono già 80 milioni di metri cubi sepolti in provincia di Brescia, e nell’ultima settimana è stato dato il via libera ad altre due discariche, quella di Ghedi e quella di Travagliato. Non serve a niente fare la battaglia solo per la Castella - sostiene Marco Apostoli -, bisogna guardare più in alto». (...)

C.REB.