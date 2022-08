L'addio a Stella: aveva 19 anni, amava la musica, la danza e aveva tanti sogni

Stella Mutti amava la musica, viaggiare e volare: e un po' già lo faceva, aggrappata ai fili della danza con i tessuti aerei, che praticava in una palestra in centro a Brescia. Si era diplomata solo pochi mesi fa, indirizzo di Scienze umane al liceo Gianni Brera, sempre in città: forse la provincia le stava un po' stretta, un po' come a tutti, alla sua età. Classe 2003 e 19 anni compiuti in primavera, tutta la vita davanti: «Non aveva ancora deciso del suo futuro, ma sognava un'esperienza all'estero, aveva l'idea di partire», racconta l'amica Gloria, che la conosceva fin da bambina. Cresciuta a Nuvolento con i genitori e i fratelli, qui ha frequentato asilo ed elementari, proseguendo poi con le scuole medie a Rezzato, e infine il liceo a Brescia. Giovedì sera era in sella alla moto con il suo fidanzato Ivan: si conoscevano da anni, si frequentavano da poche settimane. In paese non resta altro che il silenzio. La famiglia di Stella è molto conosciuta, sia a Nuvolento che in città.

La piangono la madre Isabelle, di origini austriache e specialista in agopuntura; il padre Roberto Mutti è un noto commercialista, titolare di uno studio a Brescia insieme a Tecla Braga, già revisore dei conti proprio per il municipio di Nuvolento (ma anche per la Fondazione Brescia Musei), nonché presidente del Cda della scuola dell'infanzia Principe di Piemonte, sempre a Nuvolento. Stella Mutti lascia nel dolore anche il fratello Romeo, 21 anni, e la sorella Margherita, appena 15 enne. «La notizia della morte di Stella lascia sconvolti - dice il sindaco Giovanni Santini - e qualsiasi parola non basta a esprimere il dolore che simili eventi causano nella vita di ognuno e nella comunità. Come padre, un evento del genere mi sconvolge ancora di più e mi porta a farmi molte domande, oltre che a percepire lo strazio che i genitori stanno provando. Come amministratore, mi chiedo se sia possibile, e con quali modalità, fare di più per prevenire questi lutti della strada che ancora rappresentano la prima causa di mortalità tra i più giovani. Al di là delle responsabilità che l'autorità giudiziaria dovrà accertare, resta il problema di fondo: cosa fare concretamente in termini di prevenzione efficace. Perché da questi eventi tutti escono sconfitti e segnati per sempre». Si unisce al cordoglio anche l'ex parroco di Nuvolento, don Rino Maffezzoni, ora collaboratore a Tavernole: «Un ricordo e una preghiera per Stella e la sua famiglia», spiega. La salma è stata ricomposta alla Casa funeraria La Cattolica di Rezzato, dove è stata allestita la camera ardente: i funerali oggi pomeriggio, sabato 27 agosto, alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Nuvolera. A.Gat.