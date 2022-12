Panchine giganti a Brescia, ora la visita vale un timbro sul «passaporto»: ecco dove trovarle

Sono già 17 i Comuni nella nostra provincia in cui è stata posata una «Big Bench». La novità permetterà di certificare tutte le tappe compiute non solo in provincia ma in ogni parte d'Italia

Sarà che ci riportano ai tempi dell'infanzia, quando a cavalcioni sulle spalle degli adulti potevamo ammirare il mondo dall'alto o forse perché lo stupore non ci abbandona mai, nemmeno a 100 anni o più. Fatto sta che le panchine giganti inventate dal designer americano Chris Bangle, attirano frotte di curiosi in ogni dove, consentendo di ammirare il paesaggio da punti di vista sempre nuovi. Laghi, valli e hinterland: a Brescia la scelta inizia ad essere numerosa. Sono 17 le "Big bench" pronte a regalare scorci inattesi, attimi di gioco e allegria. E con una delle ultime nate, quella posizionata a Collebeato, arriva un'altra novità: la possibilità di chiedere il rilascio di un passaporto sul quale apporre i timbri che certifichino le tappe effettuate.

Quante sono le panchine giganti a Brescia

Collocate tra l’hinterland cittadino, la Franciacorta, il lago d’Iseo, di Garda e la Valle Camonica, le "Big bench" bresciane sono al momento 17, tutte raggiungibili dopo una breve camminata nel verde. Per scoprire la mappa sempre aggiornata della panchine giganti visita il sito ufficiale bigbenchcommunityproject.org .

Dove sono le panchine giganti a Brescia

La provincia di Brescia ha raggiunto, a oggi, un numero considerevole di panchine. Le possiamo trovare a Incudine, Darfo Boario Terme, Pilzone, Sale Marasino, Capo di Ponte, Edolo, Paspardo, Breno, Lozio, Rovato, San Felice del Benaco, Borno, Muscoline, Collebeato, Nuvolera, Sellero e Tignale e presto ne verrà installata una a Botticino.

In Italia sono 277 le panchine giganti

«Le Big Bench stanno avendo un riscontro pazzesco a livello turistico e tra i residenti - racconta l’ambassador Barbara Segino - Le panchine giganti sono portatrici sane di un turismo attivo, non da selfie come si potrebbe erroneamente credere. Sono uno pretesto per conoscere posti nuovi e persone, la cultura enogastronomica, le opere d’arte di un territorio, magari passando qualche giorno sul posto alla scoperta delle eccellenze locali. Ad oggi - aggiunge - ne abbiamo 277, moltissime in Lombardia e ne arriveranno altre); io ne ho viste 265. Inizio ammirando il panorama seduta sulla panchina, poi visito tutto il territorio»

Il gruppo su Facebook

Non poteva mancare sui social questa singolare esperienza: esiste anche un gruppo Facebook con 52 mila iscritti e appassionati che pubblicano e condividono fotografie ed esperienze contribuendo ad una sempre maggiore conoscenza dell’iniziativa e di riflesso l’annuncio di nuove pose stimolate dal successo dei precedenti. «Il passaparola sul gruppo Facebook con i vari post e feedback positivi incentivano altri ad andare in un determinato paese per scoprire le attrazioni che offre oltre la Big Bench - prosegue Barbara - Io ho iniziato 6 anni fa e insieme all'altro ambassador Gianni Montanari: siamo stati i pionieri di tutto questo movimento. Gianni ha anche coniato il termine panchinisti. Non è facile o scontato entrare nel circuito Big Bench. I Comuni che le ospitano rispettano criteri e le aspettative giuste per essere luogo di meraviglia e splendore».

Timbri e passaporti per le panchine giganti

La community delle Big bench ha escogitato un modo per rendere la visita più divertente: collezionando i timbri di ogni panchina sul Passaporto BBCP. Un souvenir o un regalo simpatico per gli appassionati del genere.

Un po’ come era accaduto, i visitatori lo ricorderanno, all’expo di Milano: potevano acquistare un passaporto e farlo timbrare ad ogni padiglione visitato. In questo caso, tutti i «panchinisti» in visita potranno recarsi nei punti vendita segnalati vicino alla panchina gigante per acquistare il passaporto e far apporre il timbro, diverso per ciascuna installazione.

Dove si possono trovare timbri e passaporti

Per chi visita la Big Bench di Collebeato i riferimenti sono «Il Casì de feo» (località Campianelli) aperto da aprile a ottobre dalle 8 alle 20 nei fine settimana; il bar «Solera: Spiriti e dintorni» in Piazza Italia (aperto tutti i giorni dalle 7,30 alle 23, tranne lunedì pomeriggio e martedì mattina), il Dolce vita caffè (aperto tutti i giorni dalle 7 alle 20 tranne il lunedì), la cartoleria edicola «Il Pastello» (orari negozio) e la pasticceria Gallizioli di via de Gasperi (aperta tutti i giorni dalle 7 alle 20, chiuso il lunedì mattina).

Per tutte le altre panchine consultare il sito bigbenchcommunityproject.org.

Perché e chi ha ideato le panchine giganti

L'idea è di Chris Bangle, designer statunitense noto soprattutto nell’industria automobilistica. Dopo aver lasciato l’automotive nel 2009, si è trasferito in Italia a Clavesana nelle Langhe, in Piemonte. Lì nel 2010 ha costruito la prima “Big bench” (panchina gigante) italiana, di colore rosso, alta due metri e larga quattro. Nel corso degli ultimi anni , si legge sul sito ufficiale delle Big Bench, altre panchine ufficiali sono state costruite in zone vicine e fuori dal Piemonte, senza fondi pubblici, solo grazie a sponsor privati.

Chris Bangle ha fornito gratuitamente disegni e indicazioni ai costruttori delle panchine, chiedendo come unica condizione che fossero poste in un punto panoramico, su un terreno accessibile al pubblico e che rispettassero lo spirito social con cui era nata la prima: non un’installazione privata, ma parte di un’esperienza collettiva che tutti possono condividere e sperimentare venendo in queste zone