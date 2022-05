Perla, Massussi di nuovo protagonista

Non ha bisogno di presentazioni: Chiara Massussi è un habitué della Perla del Calcio. Classe ’95, vincitrice nel 2019, seconda nel 2020, dopo un anno di pausa torna tra le candidate. «Fa sempre piacere - commenta - è bello prendere parte a queste iniziative: fanno bene al calcio femminile, mettono in risalto i meriti di singole e società. E permette di parlare di realtà dilettantistiche meno conosciute». Il Lumezzane, in cui Massussi gioca da quest'anno, è una squadra storica ma ha un settore femminile solo da qualche anno: «Il fatto che il Lumezzane Women sia così giovane e abbia già ambizioni di crescita importanti è segno della serietà della società e del suo entusiasmo. Puntare in alto dà più stimoli». Un progetto in cui Massussi è stata coinvolta in prima persona, insieme ad altre giocatrici di alto livello: Chiara è cresciuta nelle giovanili del Brescia, con cui è arrivata in Serie A nei tempi d'oro. C'è stata una parentesi all'Orobica, poi di nuovo il Brescia, con cui negli ultimi anni ha vissuto la scalata dall'Eccellenza alla B. Da questa stagione ha scelto Lumezzane, che coltiva ambizioni di promozione e al momento è in Eccellenza: il salto in C è sfumato per pochi punti. «Fa male - ammette Massussi - ma serve a crescere. Ce lo ha detto la società per prima». Qualche incidente di percorso, come il pareggio contro il Gavirate, e le sconfitte a opera di Vittuone e Monterosso hanno infranto un sogno che sembrava alla portata. «Ma io sono contenta: abbiamo dimostrato il nostro valore anche se non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Non abbiamo niente da invidiare alle altre squadre. Bisogna trarre il meglio dalle sconfitte per superare i propri limiti». La forza morale e il carattere di Chiara sono state importanti per la squadra durante la stagione: insieme ad altre ex-Brescia veterane come Capelloni e Locatelli (anche loro candidate Perle) ha dato una mano al Lume in campo e nello spogliatoio. «Cerchiamo di essere d'aiuto alle più giovani con la nostra esperienza, magari le aiutiamo a entrare nel ritmo della partita, per i dettagli tecnici e tattici e per l'atteggiamento mentale. Ho sempre cercato di mettere a disposizione le mie conoscenze calcistiche, di prendere ciò che ho di positivo e portarlo nel nuovo spogliatoio». I punti di forza di Massussi sono tecnica e rapidità: è una punta esterna che all'occasione può giocare come terzino, con fulminee incursioni sulla fascia. Quest'anno ha segnato 11 gol: «Cerco di tenermi allenata, anche se i ritmi rispetto alla B sono cambiati. Bisogna adattarsi». Che dire del Brescia, con cui ha condiviso tanto e che ora sfiora la A? «Sono contenta del percorso che sta facendo. Spero riesca a centrare l’obiettivo: conosco le ragazze e non mollano mai un centimetro». Sul futuro. «Ho motivi validi per continuare al Lume: voglio chiudere al meglio l'ultima partita di campionato e vincere la Coppa Lombardia». •. © RIPRODUZIONE RISERVATA