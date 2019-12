Politica, il Pd fa una «retro» con polemica

«Inversione a U» con polemica annessa per il centrosinistra di Roncadelle. Roberto Groppelli, un avvocato civilista di 43 anni, è il nuovo candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno. L’attuale assessore con deleghe a Sport, Cultura, Associazioni e Sicurezza sostituisce colei che solo sei mesi fa era stata annunciata dal circolo locale del Pd come la candidata ufficiale: Marianna Dossena, che anni fa era già stata assessora ai Servizi sociali in paese e coordinatrice del dipartimento welfare del Pd provinciale, esce insomma di scena. E non lo fa volentieri. (...)

Francesco Gavazzi