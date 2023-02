«Ta ma freghet mia», dialetto e teatro smascherano le truffe

Dal vademecum agli spettacoli, passando per corti e incontri ricreativi al Centro diurno di Flero una campagna creativa per mettere al riparo gli anziani da raggiri e furti con destrezza Testimonial dell'iniziativa è Sergio Isonni. I video sono del regista-agente di Polizia locale Matteo Treccani

La comunicazione è fondamentale per rendere efficace la campagna di prevenzione contro l’illegalità diffusa. E non esiste lessico più familiare agli «anziani» del dialetto bresciano per metterli in guardia da truffe e raggiri. È racchiusa nel titolo «Ta ma freghet mia» lo spirito dell’iniziativa promossa a Flero per tutelare le persone in età avanzata fisiologicamente più esposti al rischio di finire nel mirino di ladri e truffatori. «Statisticamente la Lombardia è, purtroppo, la regione con il più alto numero di truffe ai danni di anziani», sottolinea il vicesindaco Elena Franceschini. Ecco perchè la Regione ha recentemente stanziato mezzo milione per iniziative di informazione e sensibilizzazione. Attraverso il bando il Comune di Flero ha ottenuto più di 5 mila euro investendo altri 1.500 euro da fondi propri per realizzare appunto questa operazione.

In cosa consiste concretamente «Ta ma freghet mia»

«Distribuiremo nei principali luoghi pubblici e di aggregazione frequentati da anziani un vademecum, che in maniera semplice e chiara fornirà delle buone pratiche anti-truffa e i contatti con le istituzioni locali e le forze dell'ordine - spiega l'assessore alla Sicurezza Cristian Cavalli - Grazie alla collaborazione con l'associazione Non solo pensionati Odv e con altri volontari, nel corso dell'anno andranno in scena al teatro Le Muse una serie di spettacoli che anche con ironia affronteranno questo tema per creare sensibilizzazione».

Ci sarà spazio anche per il dialetto bresciano che renderà più incisivo il messaggio. Nel solco della socializzazione sono previsti incontri di intrattenimento a scopo informativo si svolgeranno al centro diurno. Ma non è tutto. La campagna di prevenzione dai raggiri sarà supportata da quattro cortometraggi girati dal regista Matteo Treccani. «Da un quarto di secolo sono regista e agente della Polizia locale di Brescia - spiega Matteo Treccani -. Per queste storie, alle quali non mancano certo momenti ironici, mi sono ispirato a situazioni di cui, talvolta, sono stato testimone diretto».

Il testimonial di questa campagna è Sergio Isonni

Attore bresciano di lungo corso diventato popolare grazie a una pubblicità di apparecchi acustici che lo vede protagonista, Isonni racconta scherzosamente: «Ho saputo solo a cosa fatta che sono finito sui volantini». «Grazie al contributo di Sergio, nel 2010, la nostra associazione ha iniziato ad abbinare il lavoro di sensibilizzazione e informazione alla recitazione - racconta a sua volta Daniele Ceresa, fondatore di Non Solo Pensionati Odv - Con i nostri spettacoli abbiamo collaborato anche con la questura e i carabinieri, finendo perfino su Rai 3 recentemente. Nel corso degli anni, abbiamo messo in scena oltre 130 spettacoli».

Il primo appuntamento al teatro Le Muse si intitola «I ladri di sogni» e andrà in scena venerdì 17 febbraio alle 20,30. Anche la compagnia Nuova Impronta Teatro sarà coinvolta nel progetto di prevenzione di truffe e raggiri proponendo nei prossimi mesi alcune opere. •.