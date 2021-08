I «cacciatori» di aerei trovano i rottami di un bombardiere

È passato appena un anno dal ritrovamento dei resti dello Junkers Ju88, aereo nazista caduto sui monti di Tremosine-Tremalzo e al confine con la Provincia di Trento, che ora spunta il «crash point» di un altro aereo precipitato durante la seconda guerra mondiale. Stavolta si tratta di un bombardiere Vickers Wellington della Royal Air Force (150° Squadrone a Regina - Foggia) schiantatosi sui monti di Bagolino nella notte tra il 17 e 18 settembre 1944. Resti del velivolo sono stati ritrovati sabato scorso in località Bromino a Bagolino da Giacomo Zanetti, ricercatore trentino appassionato di storia locale. «Con gli amici di Storo, Dario Zontini, Francesco Bologni e Massimo Parolari si stava indagando su dei possibili aviatori inglesi tenuti nascosti per sfuggire alle milizie tedesche, nelle miniere di Darzo durante il secondo conflitto mondiale. Mai ci saremmo aspettati di imbatterci in un bombardiere della RAF con cinque uomini a bordo, tutti deceduti nel tremendo impatto». (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola