Addio alle ultime centenarie: Sale Marasino piange le super nonne

Stesso paese, Sale Marasino, stessa età, 106 anni, quasi lo stesso momento per congedarsi, serenamente ma piante ora da tantissimi amici e compaesani, da questa loro lunghissima parentesi di vita terrena Si sono spente a due giorni di distanza l’una dall’atra le due donne più anziane della sponda bresciana del Sebino, le super-nonne del lago d'Iseo: Elisabetta Cristini, la prima a lasciare questo mondo, è deceduta il 25 aprile; poco dopo l’ha raggiunta l’amica e coetanea Lucia Sozzi, scomparsa martedì. Le accomunava la medesima veneranda età: avevano entrambe 106 anni, essendo nate nel 1915 entrambe a Sale Marasino, dove avevano sempre vissuto. Lucia era del 21 ottobre, mentre Elisabetta, la più giovane se si può dire, era nata a dicembre. Abitavano anche vicine, a poca distanza, nella medesima località del Carebbio, dove erano molto conosciute, amate e considerate dalla comunità come memoria storica, monumenti alla vita, le nonne di tutti. Entrambe nubili, avevano speso la loro vita per il lavoro e per i loro cari, sempre con grande dignità: fino all'ultimo hanno vissuto nella propria abitazione, accudite negli ultimi anni dai famigliari e dagli affetti più stretti.

«Con loro se ne va un pezzo importante del nostro paese - ha dichiarato il sindaco Marisa Zanotti -: Lucia ed Elisabetta ci mancheranno molto tutte e due». E adesso non ci sono più ultracentenari a Sale Marasino: per festeggiare il traguardo del secolo di qualche compaesano occorrerà aspettare ancora anni. «Nel maggio del 2020 - ricorda il sindaco - se n'era andata la sorella di Lucia, Caterina, anche lei a 106 anni. Molto legate, avevano speso tutta la vita insieme». Donne forti e decise, ma anche dolci e disponibili con tutti: «Quando andavo a trovarle nelle festività o ai loro compleanni – ricorda il primo cittadino – le trovavo allegre, cordiali, sorridenti, sempre pronte alla battuta. Nonostante gli acciacchi fisici dovuti all'età, erano entrambe donne in gamba, sempre contente di raccontare la propria vita con aneddoti e storielle. Entrambe si dicevano felici di stare a casa con i propri cari, e soddisfatte dalla vita che avevano vissuto, a anche attraverso gli anni bui della guerra mondiale». Il funerale di Elisabetta è stato celebrato nel pomeriggio di mercoledì nella parrocchiale del paese: a salutarla, anche la sorella Giuseppina, le cognate, i nipoti e i pronipoti. L'ultimo addio a Lucia invece si terrà questa mattina, alle 10.30, sempre nella Chiesa di San Zenone sul lungolago: con lei i nipoti Alma, Rosalba, Luigino e Laura. «A nome mio e di tutto Sale Marasino – ha concluso il sindaco Marisa Zanotti - esprimo alle famiglie la nostra vicinanza con il cuore e la preghiera». •.