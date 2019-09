L’impresa del sindaco volante A 80 anni domina le Dolomiti

Il sindaco alpino questa volta ha lasciato tutti di stucco: Paolino Parzani, primo cittadino di Adro per tre mandati fino al 2003, ha festeggiato l suo ottantesimo compleanno completando il «poker» di passi dolomitici in sella alla sua fedele Legnano, una bicicletta che aveva acquistato 60 anni fa, proprio mentre faceva il servizio militare. PASSO ROLLE, poi il Lusia e adesso anche il Pordoi e il Falzarego: un’impresa di tutto rispetto per un uomo di 80 anni. «Voglio fare quattro passi», aveva annunciato. Ma non si riferiva ai «quattro passi» di una sgambata dietro casa: «tapponi» dolomitici da ciclista vero, tutti al di sopra dei duemila metri di quota. Parzani del resto è un ciclista vero. In gioventù ha corso diverse stagioni tra i dilettanti, prendendo parte a cinque campionati italiani, prima di dedicarsi alla sua impresa e poi alla politica. Ma non ha mai voluto mollare né la bici né il cappello da alpino. (...)

Giancarlo Chiari