Al via da piazza Vittoria la 500 Miglia Touring

E' partita questa mattina da Brescia la 500 Miglia Touring, tradizionale manifestazione non competitiva per veicoli d’epoca e super car, anche in questa edizione toccherà quattro Regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana.

Da piazza Vittoria, dopo i saluti, le auto sono partite accompagnate dagli agenti della Polizia Stradale di Brescia, percorrendo il centro e poi via in direzione San Zeno Naviglio, passando da Bagnolo Mella, Manerbio, Bassano Bresciano, Pontevico. Qui si devierà per Alfianello, Seniga, San Daniele Po, Soragna e Fontanellato, con la sosta per il pranzo.. Successivamente si ripartirà per Ponte Taro, Noceto, Medesano, Fornovo, Passo della Cisa. A Pontremoli pausa caffè. Anche qui una giuria del Comune sceglierà il veicolo preferito, consegnando una targa. Si ripartirà quindi per Viareggio, in autostrada. L’arrivo sarà sul viale della passeggiata ed anche qui una giuria consegnerà una targa al veicolo preferito.

Il rientro in città degli equipaggi, un'ottantina, è previsto per domenica.