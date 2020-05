Amazon «consegna» 100 posti di lavoro

Amazon sbarca in provincia di Brescia con un deposito di smistamento di oltre 8 mila metri quadrati. IL NUOVO «POLO» della distribuzione sorgerà a Castegnato, in zona Pianera - dove sono già in corso i lavori di costruzione -, posizione strategica per la vicinanza con la BreBeMi. La nuova struttura servirà, oltre ai clienti bresciani, anche quelli di Bergamo, Lodi e Cremona. Amazon Logistics - attraverso il responsabile Gabriele Sigismondi, che ha parlato di «un servizio ancora più efficiente per i clienti della Lombardia» - ha annunciato l’assunzione di 30 persone a tempo indeterminato nell’arco di 3 anni dall’apertura. Si prevede inoltre che i diversi fornitori locali di servizi di consegna, con i quali il colosso della vendita on-line si troverà a lavorare, assumeranno oltre 70 autisti. «Un investimento «considerevole ed apprezzabile, peraltro in tempi contingentati oltre che emergenziali - sottolinea il sindaco di Castegnato Gianluca Cominassi -. (...)

Cinia Reboni