Si sporge dalla banchina in stazione a Chiari: ragazzino muore urtato dal treno

La vittima ha 15 anni e abita in paese. Era appena sceso da un altro convoglio assieme a degli amici: tutti stavano cercando di attraversare le rotaie senza utilizzare il sottopassaggio

Gravissimo incidente ferroviario intorno alle 18.30 a Chiari. Un 15enne di origine albanese residente in paese è morto travolto da un treno mentre attraversava di corsa i binari in stazione.

La vittima era appena scesa dal treno proveniente da Romano di Lombardia: era assieme a un gruppo di amici, tutti di Chiari. La comitiva non ha preso il sottopassaggio, bensì si è messa in postazione pronta ad attraversare in superficie le rotaie.

Il quindicenne ha invece cercato di anticipare e si è sporto sciaguratamente dalla banchina.

Un treno in transito, un regionale diretto a Milano, lo ha così urtato, sbalzandolo per una decina di metri, senza travolgerlo. Ma l'urto è stato violentissimo ed è risultato fatale: il ragazzo è morto sul colpo.

La circolazione ferroviaria è stata subito sospesa ed è rimasta bloccata, anche se dovrebbe riprendere in tempi non lunghissimi. Sul posto carabinieri della compagnia di Chiari, la Polfer e i vigili del fuoco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO