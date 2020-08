Auto pulite per lavori sporchi Scatta la caccia ai prestanome

Auto «pulite» per lavori «sporchi». L’ultima frontiera della mobilità criminale è quella di intestare i mezzi da utilizzare per furti e rapine a persone irreperibili. Ma la tecnologia è pronta a contrastare il fenomeno. E a testare per primo in Lombardia il «grande fratello 4.0» sarà la Polizia locale di Capriolo. Si tratta di un ulteriore tassello della rete di videosorveglianza con fibra ottica che dal 2017, ogni anno aggiunge nuove tecnologie grazie agli investimenti dell’Amministrazione civica. Da settembre entrerà in funzione una speciale videocamera con un sofisticato sistema di riprese a un’elevata qualità dei singoli fotogrammi, anche a raggi infrarossi per la rilevazione notturna. Sarà possibile identificare modello e colore delle vetture con una certezza del 95%. Grazie all’incrocio digitale dei dati di immatricolazione sarà possibile scoprire in tempo reale targhe false o trasferite da un mezzo all’altro. (...)

Simona Duci