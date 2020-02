Bornato, si punta al sottopasso

A Bornato di Cazzago San Martino si riflette sulla soluzione dell’annoso problema relativo al passaggio a livello di basso Castello: un luogo strettissimo, noto per le code che si creano a ogni treno in transito. Una questione dibattuta durante la recente assemblea convocata dall’Amministrazione comunale. L’assessore ai lavori pubblici, Flavio Rubaga, e l’architetto Antonio Rubagotti hanno illustrato lo studio di fattibilità che potrebbe risolvere la questione connessa all’ulteriore aumento del traffico ferroviario, prospettato nella frazione quando sarà attivata la «metropolitana extraurbana» che collegherà Valcamonica, Franciacorta e città. Per garantire le risposte il Comune di Cazzago San Martino, già da un paio d’anni, è impegnato con Regione Lombardia e Ferrovie Nord. Al momento sul tavolo di confronto ci sono quattro idee che prevedono cavalcavia o sottopassi. (...)

F.SCO.