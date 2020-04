Cacciamatta, dal virus un tragico bilancio

Alessandro Romele La pandemia ha strappato alla vita un numero impressionante di persone anziane e le Case di riposo, in tutta Italia, si sono rivelate uno dei fronti più difficili per il contenimento del Coronavirus. ANCHE ISEO non è stato risparmiato: da febbraio sono oltre 40 i deceduti, su un totale di 114 posti letto alla Rsa Cacciamatta, percentuale che si avvicina al 40%. «Ad oggi - spiega il direttore generale, Daniela Resinelli - non abbiamo peró la certezza che i decessi siano riconducibili a CoVid19. Alla comparsa dei primi sintomi sospetti su un paziente, a inizio marzo, abbiamo attivato tutti i protocolli che sono stati prodotti ed aggiornati ad ogni nuova indicazione pervenutaci da Regione Lombardia e Ats. Abbiamo chiesto di poter effettuare i tamponi ma fino al 2 aprile non è stato possibile e quindi gli ospiti sono stati curati per i sintomi presenti. Nessun tampone per nessuno. Questa è la realtà dei fatti». (...)

