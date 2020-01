Arriva il Luna park «gigante» per un San Faustino da record

Sarà l’anno dei record per il San Faustino di Chiari, almeno in fatto di divertimento. La solennità patronale qui è da sempre una fiera straordinaria, seconda solo a Brescia. Ma quest’anno l’edizione sarà da Guinness con 50 attrazioni presenti. Insomma un luna park senza precedenti. «QUEST’ANNO - ha spiegato il responsabile dei giostrai, Paolo Morandi - una serie di coincidenze ci ha concesso di organizzare una bella carovana. Ci sarà da divertirsi». L’intero centro storico sarà dedicato al divertimento dal 7 al 23 febbraio. Il 17 febbraio lasceranno alcuni giostrai sulle aree più periferiche del centro, per favorire il recupero parziale della viabilità: infatti nonostante la riduzione dell’area del luna park, le giostre insisteranno in piazza Rocca, nell’area di piazza Martiri della Libertà e piazza Lupi di Toscana. A disposizione anche decine di bancarelle con dolciumi e prodotti tipici, oltre alle attrazioni del parco divertimenti. (...)

Massimiliano Magli